Крупные винодельческие предприятия Кубани успешно работают в условиях пандемии

3 Апр 2020 2020-04-03T21:27:57+03:00

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Компании, входящие в состав винной группы «Ариант», продолжают работу в штатном порядке. В соответствии с указом президента сотрудники винодельни «Кубань-Вино», не задействованные в технологических процессах, переведены на удаленный режим. Выпуск продукции продолжается. По плану идут и весенние полевые работы у агрофирмы «Южная». На виноградниках подходят к завершению сухая обрезка, подвязка, раскорчевка, культивация почвы, ремонт шпалер.

- В сложившихся обстоятельствах наша команда ответственно подошла к соблюдению всех требований в условиях карантина. Все меры, предусмотренные Роспотребнадзором, мы ввели: проводим дезинфекцию помещений, транспорта, действует «масочный режим». Основной объем посадок выполнен нами в осенне-зимний период. Закладка молодых насаждений осуществляется собственным посадочным материалом из нашего Питомника. Мы никак не пострадали от закрытия границ. Рисков нет, летом ожидаем хороший урожай, - прокомментировал исполнительный директор агрофирмы «Южная» Сергей Тарахно.

В питомнике агрофирмы «Южная» сейчас активно идет процесс производства прививок. Программа выполнена уже более чем на 50%. Напомним, что Питомник, расположенный в Темрюкском районе, является одним из крупнейших в России, сегодня он успешно реализует программу импортозамещения в отрасли виноградарства. Ежегодно Питомник выдает в рынок порядка 2,5 млн первоклассных саженцев, а это около 1 500 га виноградников.

На винодельне «Кубань-Вино» объемы выпуска продукции, в целом, соответствуют аналогичному периоду прошлого года. Реализация продолжается достаточно стабильно, видимых изменений нет.

- Мы ведем регулярные поставки в торговые сети и розничные магазины страны. И мы готовы полностью удовлетворить этот спрос жителей региона. Винодельня «Кубань-Вино» не планирует повышение цен на продукцию. Мы не спекулируем ситуацией, и ценим своих потребителей, доход которых с обстановкой в мире только снижается. Но совокупность негативных макроэкономических факторов не позволяет нам сейчас строить долгосрочные прогнозы относительно того, что в перспективе произойдет с рынком и потребительской активностью, - рассказал управляющий акционер винной группы «Ариант» Александр Кретов.

Винная группа «Ариант» продолжает модернизировать производство, увеличивать мощности всех существующих площадок, обеспечивая их современным оборудованием. В течение нескольких лет компания планирует расширить площадь насаждений до 12 тыс. га.

ИСТОЧНИК KP.RU