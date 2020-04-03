Аэропорт Геленджика заявил о прекращении приема некоторых рейсов

3 Апр 2020 2020-04-03T22:50:17+03:00

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О приостановлении некоторых рейсов аэропорта в Геленджике заявила пресс-служба администрации курорта. Там отметили, что меры, принятые аэропортом, направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

- В связи с общей ситуацией на авиационном рынке по согласованию с перевозчиками были произведены корректировки полетных программ, - заявили в пресс-службе города-курорта.

Так, рейсы авикомпании «Ютэйр» приостановлены до 28 апреля, полетная программа «ИрАэро» отменила рейсы в Москву до 17 апреля, «Уральские авиалинии» отказались от полетов вплоть до конца месяца – 30 апреля. Самолеты компании «Аэрофлот» не будут летать 5,7,9,10,16,17,21,23 и 24 апреля.

- На данный момент аэропорт работает по фактическому расписанию. Об актуальных изменениях в плане полетов можно узнать на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, - рассказали "КП"-Кубань" в пресс-службе аэропорта.

Там же отметили, что в дни полетов дежурят сотрудники Роспотребнадзора, которые проводят тепловизионный контроль прилетающих и вылетающих пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU