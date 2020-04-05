Коронавирус в Геленджике: спортсмен из Чувашии заразил восемь человек
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Архипо-Осиповке. Еще 21 марта стало известно, что в больницу Геленджика попал спортсмен-велосипедист, который приехал на сборы на Черноморское побережье из Румынии. 22-летний парень почувствовал симптомы ОРВИ, а анализ подтвердил диагноз COVID-19.
До этого момента спортсмен успел пообщаться со многими людьми. 14 человек из его окружения отправили на карантин, а у троих уже были симптомы ОРВИ – их доставили в больницу.
Чуда не произошло, у восьми человек, с которыми общался спортсмен подтвердилась коронавирусная инфекция.
- Восемь человек, у которых подтвердился анализ на коронавирус, ранее контактировали с больным спортсменом потому находились на изоляции. В данный момент они проходят лечение в больнице Геленджика. Все люди доставлены из очага инфекции в Архипо-Осиповке, они были госпитализированы с признаками ОРВИ, - сообщают в администрации Геленджика.
Сам чувашский спортсмен уже завершил лечение, его выписали, он уехал в родную Чувашию. Еще четыре человека, с которыми он контактировал, выписаны, так как диагноз не подтвердился.
По последним данным, в Краснодарском крае диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 39 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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