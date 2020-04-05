В Краснодарском крае отменены пропуска для транзитного проезда

5 Апр 2020 2020-04-05T13:09:00+03:00

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Карантин в Краснодарском крае и пропускной режим, введенный 31 марта, продлены до 12 апреля. Об этом в своем обращении заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Соответствующие изменения в постановление уже официально опубликованы.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев: Карантин продлен до 12 апреля 00:00 00:00

Отменены пропуска для автомобилей, которые двигаются транзитом через Краснодарский край. Ранее таким авто выдавали пропуска синего цвета на въездах в регион.

- В целях транзитного проезда по территории Краснодарского края для граждан наличие специального пропуска не требуется, - говорится в обновленном постановлении о карантине.

Кроме того, закреплено положение о том, что владельцам автомобилей, которые уже получили пропуск не требуется спецпропуск для пешего передвижения.

- Владельцу автомобильного транспортного средства, на которое получен соответствующий пропуск (лицу, управляющему автомобильным транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей), выдача специального пропуска не требуется, - отмечено в постановлении.

ИСТОЧНИК KP.RU