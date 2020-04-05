2020-04-05T14:47:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В администрации Краснодара объяснили, зачем выдали карантинные пропуска для трамваев

Желтый пропуск есть у каждой единицы, вышедшей на линию
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Жители Краснодара обратили внимание, что во время карантина у всех трамваев, вышедших на линию закреплены пропуски, разрешающие передвижение по городу. Этот факт стал поводом для шуток.

- Нарушителей, видимо, будут разворачивать или эвакуировать прямо с путей, - писали краснодарцы в соцсетях.

О том, зачем на трамваях и троллейбусах появились спецпропуски рассказал заместитель главы Краснодара Артем Доронин.

– Так мы дополнительно отмечаем общественный транспорт, прошедший перед выходом на линию обязательную дезинфекцию. Знак на лобовом стекле – по сути, гарантия, что весь общественный транспорт продезинфицирован. После окончания работы каждый вагон также обрабатывается. То есть мы точно понимаем, какие машины работают на линии, и дополнительно контролируем их обработку, - рассказал Доронин, отметив, что на линии выходит только треть от всего городского транспорта.

В администрации Краснодара отмечают, что все вагоны, курсирующие по городу во время карантина в течение суток обрабатывают четыре раза - утром, вечером и после каждого рейса. Общественный транспорт в Краснодаре во время карантина ходит с 6 до 9 часов и с 17 до 20 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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