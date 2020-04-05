Глава «Россетей» поручил соблюдать сроки подготовки к зимнему периоду

5 Апр 2020 2020-04-05T15:28:15+03:00

Коронавирус не повлияет на качество электроснабжения в Краснодарском крае и Адыгее

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Глава «Россетей» Павел Ливинский заявил, что коронавирусная инфекция и все текущие ограничения не должны сказаться на планах подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-21. Ремонтная кампания будет выполнена в полном объеме.

- Группа «Россети» должна на 100% и в срок реализовать весь запланированный комплекс мер по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей предстоящей зимой. Нельзя допускать срывов сроков! - подчеркнул гендиректор «Россетей».

Все сотрудники, которые продолжают работу на местах и обеспечивают надежность электроснабжения, получат надбавки. «Россети» поддержат работников, которые из-за эпидемии оказались в сложной ситуации, а также ветеранов электросетевого комплекса. Офисные работники продолжают трудиться в удаленном режиме, поддерживая на самом высоком уровне услуги, оказываемые онлайн.

Подготовка электросетей к осенне-зимнему периоду продолжается на Кубани и в Адыгее.

- Всего энергетики Кубани и Адыгеи планируют отремонтировать в текущем году до начала отопительного сезона почти девять тысяч км линий электропередачи различного класса напряжения, более двух тысяч трансформаторных подстанций, заменить более 80 тыс. изоляторов, расчистить почти 1,3 тыс га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности, - отмечают в пресс-службе «Россетей».