Желтый пропуск в Краснодаре во время карантина позволит выезжать в Адыгею
Карантин в Краснодарском крае продлится до 12 апреля. До этого дня передвижение по Краснодару возможно только на автомобилях с желтыми и красными пропусками. Они же станут и спецпропусками для их владельцев во время передвижения по городу пешком.
Желтый пропуск в Краснодаре во время карантина теперь дает возможность выехать в Адыгею.
- Мы договорились с Адыгеей с участием администрации Краснодарского края, что наш желтый пропуск для проезда по Краснодару теперь дает возможность выезжать в близлежащие поселки Республики Адыгея, пересекать границу Краснодарского края с соседним субъектом и возвращаться обратно, - сказал Евгений Первышов.
Это сделано для тех, кто живет в Адыгее, но работает в Краснодаре. Однако выехать из Адыгеи дальше в Северский район по желтому пропуску будет невозможно. Для этого нужен красный пропуск.
Полиция уже знает о нововведениях, поэтому на постах водители смогут спокойно проезжать. Кроме того, желтый пропуск действует в пригородных поселках и хуторах Краснодара – Белозерном, Березовом, Елизаветинской, Индустриальном, Копанском, Старокорсунской и других.
КАК ПОЛУЧИТЬ ЖЕЛТЫЙ ПРОПУСК В КРАСНОДАРЕ
Чтобы получить желтый спецпропуск на автомобиль нужно зайти на специальный раздел сайта администрации Краснодара.
1. Выбрать округ, в котором находится ваше предприятие.
2. Выбрать из списка одну из сфер деятельности, которые могут продолжать работу в период карантина.
3. Заполнить все поля онлайн-заявки (следуйте указанным там инструкциям)
4. В срок не более суток на указанную вами электронную почту придут отсканированные электронные версии пропусков, полностью заполненные и с печатью
5. Заполненные пропуска нужно распечатать на цветном принтере и разместить под лобовым стеклом автомобиля для поездок по городу.
ВАЖНО! Если работа вашей компании не относится ни к одной из указанных сфер, спецпропуск на время карантина вам предоставлен не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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