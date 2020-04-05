2020-04-05T16:12:04+03:00
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Желтый пропуск в Краснодаре во время карантина позволит выезжать в Адыгею

Рассказываем, как и где получить желтый пропуск в Краснодаре, а также где он действует
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Желтый пропуск в Краснодаре Фото: krd.ruЖелтый пропуск в Краснодаре Фото: krd.ru
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Карантин в Краснодарском крае продлится до 12 апреля. До этого дня передвижение по Краснодару возможно только на автомобилях с желтыми и красными пропусками. Они же станут и спецпропусками для их владельцев во время передвижения по городу пешком.

Желтый пропуск в Краснодаре во время карантина теперь дает возможность выехать в Адыгею.

- Мы договорились с Адыгеей с участием администрации Краснодарского края, что наш желтый пропуск для проезда по Краснодару теперь дает возможность выезжать в близлежащие поселки Республики Адыгея, пересекать границу Краснодарского края с соседним субъектом и возвращаться обратно, - сказал Евгений Первышов.

Это сделано для тех, кто живет в Адыгее, но работает в Краснодаре. Однако выехать из Адыгеи дальше в Северский район по желтому пропуску будет невозможно. Для этого нужен красный пропуск.

Полиция уже знает о нововведениях, поэтому на постах водители смогут спокойно проезжать. Кроме того, желтый пропуск действует в пригородных поселках и хуторах Краснодара – Белозерном, Березовом, Елизаветинской, Индустриальном, Копанском, Старокорсунской и других.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЖЕЛТЫЙ ПРОПУСК В КРАСНОДАРЕ

Чтобы получить желтый спецпропуск на автомобиль нужно зайти на специальный раздел сайта администрации Краснодара.

1. Выбрать округ, в котором находится ваше предприятие.

2. Выбрать из списка одну из сфер деятельности, которые могут продолжать работу в период карантина.

3. Заполнить все поля онлайн-заявки (следуйте указанным там инструкциям)

4. В срок не более суток на указанную вами электронную почту придут отсканированные электронные версии пропусков, полностью заполненные и с печатью

5. Заполненные пропуска нужно распечатать на цветном принтере и разместить под лобовым стеклом автомобиля для поездок по городу.

ВАЖНО! Если работа вашей компании не относится ни к одной из указанных сфер, спецпропуск на время карантина вам предоставлен не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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