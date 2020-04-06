Оперштаб Кубани обосновал госпитализацию семейной пары из Лабинска
В социальных сетях появился аудиоролик, на котором слышно, как женщина ругается и обвиняет врачей в необоснованном содержании в больнице.
Оперативный штаб Краснодарского края объяснил ситуацию. Семейная пара прилетела с Кубы 15 марта в Москву. 16 марта они уже были в Краснодаре, а оттуда на личном автомобиле приехали в Лабинск. На самоизоляцию не ушли.
- 25 марта медики у них взяли необходимые анализы на коронавирус. 29 марта врачи получили первый положительный результат от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», - отметили в Оперативном штабе Краснодарского края.
Пара была госпитализирована в Лабинскую ЦРБ. Пациенты находятся в изолированном боксе со всеми необходимыми удобствами.
2 апреля коронавирус был уже подтвержден в ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора. Поэтому пациентам уже поставили окончательный диагноз.
У пары бессимптомное течение болезни, но они являются переносчиками вируса и могут заразить окружающих. Их ежедневно осматривают врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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