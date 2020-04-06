Оперштаб Кубани обосновал госпитализацию семейной пары из Лабинска

6 Апр 2020 2020-04-06T07:52:53+03:00

У пациентов бессимптомное течение болезни, но они являются переносчиками вируса

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях появился аудиоролик, на котором слышно, как женщина ругается и обвиняет врачей в необоснованном содержании в больнице.

Оперативный штаб Краснодарского края объяснил ситуацию. Семейная пара прилетела с Кубы 15 марта в Москву. 16 марта они уже были в Краснодаре, а оттуда на личном автомобиле приехали в Лабинск. На самоизоляцию не ушли.

- 25 марта медики у них взяли необходимые анализы на коронавирус. 29 марта врачи получили первый положительный результат от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», - отметили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Пара была госпитализирована в Лабинскую ЦРБ. Пациенты находятся в изолированном боксе со всеми необходимыми удобствами.

2 апреля коронавирус был уже подтвержден в ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора. Поэтому пациентам уже поставили окончательный диагноз.

У пары бессимптомное течение болезни, но они являются переносчиками вируса и могут заразить окружающих. Их ежедневно осматривают врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU