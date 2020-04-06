В Новороссийске составили 76 протоколов за нарушение карантина

6 Апр 2020 2020-04-06T11:33:36+03:00

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На территории Новороссийска работают 45 мобильных отрядов самоконтроля, состоящих из 3-4 человек. В их состав входят сотрудники правоохранительных органов, представители казачества и общественности города. Дежурство проводится в три смены – с 08:00 до 12:00, с 14:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев: Карантин продлен до 12 апреля 00:00 00:00

Так, с 1 по 4 апреля в городе-герое было составлено 76 протоколов по ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение карантина. По 16 уже вынесены постановления суда.

- Роспотребнадзором за нарушения режима самоизоляции составлено 14 протоколов по ст. 19.4. По 11 наложены штрафы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Также 4 апреля по итогам проверки обнаружили 2 объекта торговли, которые работали в нарушение постановления губернатора. Их владельцы привлечены к административной ответственности. Объекты опечатали, материалы направлены в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU