В Краснодаре рано утром приступили к обработке 150 магистральных улиц города

6 Апр 2020 2020-04-06T09:28:19+03:00

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Сегодня, 6 апреля, рано утром возобновили дезинфекцию остановочных павильонов, подземных пешеходных переходов. А также обработку в парках и скверах.

- Ежедневно с 08:00 до 16:00 дежурные бригады в составе 50 человек работают на 150 магистральных улицах краевой столицы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: администрация Краснодара

Дезинфицируют свыше 800 остановок, сотни лавочек вдоль прогулочных аллей, 22 подземных пешеходных. В зеленых зонах обрабатывают детские игровые и спортивные комплексы, скейт-парки, а также различные арт-объекты.

Фото: администрация Краснодара

Напомним, более 74 тысяч пользователей посетили региональный портал по ситуации с COVID-19. Он позволяет изучить документы и найти ответы на вопросы.

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ИСТОЧНИК KP.RU