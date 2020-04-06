2020-04-06T09:28:19+03:00
Общество

В Краснодаре рано утром приступили к обработке 150 магистральных улиц города

Работают 50 человек [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Сегодня, 6 апреля, рано утром возобновили дезинфекцию остановочных павильонов, подземных пешеходных переходов. А также обработку в парках и скверах.

- Ежедневно с 08:00 до 16:00 дежурные бригады в составе 50 человек работают на 150 магистральных улицах краевой столицы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Фото: администрация Краснодара

Фото: администрация Краснодара

Дезинфицируют свыше 800 остановок, сотни лавочек вдоль прогулочных аллей, 22 подземных пешеходных. В зеленых зонах обрабатывают детские игровые и спортивные комплексы, скейт-парки, а также различные арт-объекты.

Фото: администрация Краснодара

Фото: администрация Краснодара

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ИСТОЧНИК KP.RU

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