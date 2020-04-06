2020-04-06T09:28:55+03:00
Общество

За нарушение карантина в Сочи закрыты ресторан, рынок и два отеля

При этом в мэрии отмечают, что недостатка в продуктах в городе нет
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-службы мэрии СочиФото пресс-службы мэрии Сочи
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На заседании городского оперштаба по противодействию распространению коронавируса обнародованы некоторые статистические данные по городу в период карантинных мер.

За соблюдением режима «самоизоляции» на улицах курорта каждый день следят более 250-ти человек: 103 полицейских, 70 казаков и 80 гражданских лиц.

С 1 апреля отрядами проверено 6630 граждан, 5068 объектов потребительской сферы и санаторно-курортной отрасли. Нарушителям карантинного режима выдано 119 уведомлений, составлено 82 протокола.

- По решению суда было закрыто четыре объекта: гостевой дом в Красной Поляне, гостиница в Лазаревском районе, ресторан в Хостинском районе и ярмарка в микрорайоне Мацеста,- отметили на совещании.

Чтобы не допустить недостатка продуктов, мэрия Сочи ведет мониторинг работы действующих магазинов.

- Мы видим, что ажиотажа нет, люди понимают, что продуктов хватит на всех. Мы со своей стороны настаиваем на том, что карантин - не время для того, чтобы зарабатывать на панике. Завышение цен недопустимо, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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