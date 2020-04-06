В начале недели в Краснодарском крае ожидаются заморозки

6 Апр 2020 2020-04-06T10:30:23+03:00

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В Краснодарском крае из-за пришедшего холодного антициклона ожидаются заморозки. Они связаны с тем, что регион находятся на периферии антициклона, где будет происходить перемещение холодных масс.

Сегодня, 6 апреля, в Краснодаре без осадков. Ветер северной четверти 5-10 м/с, временами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +12…+14 градусов.

В регионе, по данным краснодарского Гидрометцентра также без дождя. Ветер северной четверти 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов.

7 и 8 апреля дождя не ожидается. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, местами заморозки до -1… -6 градусов, днем достаточно тепло до +15.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с, местами порывы 20-25 м/с, в Новороссийске 14-19 м/с, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем до +16.

Напомним, на всей территории Краснодарского края действует повышенный класс пожарной опасности, в 21 районе – 4-й класс пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU