2020-04-06T10:30:23+03:00
Происшествия

В начале недели в Краснодарском крае ожидаются заморозки

Температура воздуха опустится до -6 градусов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Ночью ударят морозыНочью ударят морозыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае из-за пришедшего холодного антициклона ожидаются заморозки. Они связаны с тем, что регион находятся на периферии антициклона, где будет происходить перемещение холодных масс.

Сегодня, 6 апреля, в Краснодаре без осадков. Ветер северной четверти 5-10 м/с, временами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +12…+14 градусов.

В регионе, по данным краснодарского Гидрометцентра также без дождя. Ветер северной четверти 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов.

7 и 8 апреля дождя не ожидается. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, местами заморозки до -1… -6 градусов, днем достаточно тепло до +15.

На Черноморском побережье без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с, местами порывы 20-25 м/с, в Новороссийске 14-19 м/с, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем до +16.

Напомним, на всей территории Краснодарского края действует повышенный класс пожарной опасности, в 21 районе – 4-й класс пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Молиться дома». Епископ Сочинский и Туапсинский обратился к прихожанам
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
На Кубани двух малолеток подозревают в кражах валюты со взломом
Клиент ВТБ стал двухмиллионным обладателем ИИС в России
За последние сутки в Сочи въехало вчетверо меньше людей, чем покинуло курорт
«Не вам в моей душе копаться»: в лесу под Новороссийском в палатке нашли мертвого мужчину
Жители Кубани смогут проконсультироваться с доктором, не выходя из дома
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Самоизоляция с умом
На Кубани предупредили о шквальном ветре
В Сочи число обращений горожан на «горячую линию» мэрии снизилось почти вдвое
Вениамин Кондратьев об отмене карантина с 12 апреля: Транспорт продолжить работать в спецрежиме
Выплата для малоимущих в Краснодаре 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить