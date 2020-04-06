Один балл: Коронавирус победил пробки на дорогах Краснодара

6 Апр 2020 2020-04-06T11:43:17+03:00

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Краснодар провел неделю в самоизоляции из-за коронавируса, город заметно опустел, а с введением карантина без пропуска на улицу выходить нельзя. Общественный транспорт работает только в режиме «утро» - «вечер» с 6 до 9 и с 17 до 20 часов.

В Краснодарском крае еще 11 человек заболели коронавирусом 00:00 00:00

- Машин на улицах Краснодара стало гораздо меньше: на этой неделе уровень пробок в городе ни разу не поднимался выше отметки в 3 балла. Средний балл за неделю — всего 1,0, на 2,9 меньше, чем в последнюю более-менее обычную неделю, с 10 по 13 марта, - сообщают в Яндексе.

Больше всех уровень пробок сократился в Москве – сразу на пять баллов, а в соседнем Ростове-на-Дону снижение составило также 2,9 балла.

Краснодарцы стали чаще платить на заправках бесконтактным способом и меньше передвигаться на общественном транспорте. Количество маршрутов сократилось на 80%.

ИСТОЧНИК KP.RU