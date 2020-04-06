6 Апр 2020 2020-04-06T10:11:37+03:00

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В хуторе Ленина Краснодара практически закончили граффити к 75-летию Победы. На котельной нарисовали портрет героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко, в честь которого названа местная школа, и архитектурный ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Также добавили символы Победы.

Фото: администрация Краснодара

- Инициаторами проекта стали глава администрации Пашковского сельского округа Всеволод Нетреба и депутат Андрей Анашкин, - отметили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Автором эскиза стал краснодарский художник @amorphis_tattoo. Ранее он вместе с Юрием Блонским работал над созданием еще одного патриотического граффити. Это был портрет актера Юрия Никулина в образе фронтового журналиста Лопатина из фильма «20 дней без войны».

ИСТОЧНИК KP.RU