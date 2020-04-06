В Сочи бросившая детей мать стала фигурантом уголовного дела

6 Апр 2020 2020-04-06T10:12:23+03:00

В Сочи следственными органами возбуждено уголовное в отношении 38-летней приезжей из Новосибирска

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Сотрудники прокуратуры совместно с полицией провели проверочный рейд, в результате которого выяснилось, что женщина оставила своих двоих несовершеннолетних детей практически на произвол судьбы-детям негде было жить, они не посещали школу и поликлинику, за ними никто не присматривал.

Как считают правоохранители, здоровью и жизни детей в этих условиях угрожала опасность.

Прокуратура направила в следственные органы представление для решения вопроса об уголовном преследовании матери малолетних.

- По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), проводится дознание,-говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU