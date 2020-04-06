В Сочи бросившая детей мать стала фигурантом уголовного дела
Сотрудники прокуратуры совместно с полицией провели проверочный рейд, в результате которого выяснилось, что женщина оставила своих двоих несовершеннолетних детей практически на произвол судьбы-детям негде было жить, они не посещали школу и поликлинику, за ними никто не присматривал.
Как считают правоохранители, здоровью и жизни детей в этих условиях угрожала опасность.
Прокуратура направила в следственные органы представление для решения вопроса об уголовном преследовании матери малолетних.
- По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), проводится дознание,-говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU