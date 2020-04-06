2020-04-06T10:28:13+03:00
Происшествия

В Краснодаре местная жительница зарезала родственника ножом

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре местная жительница зарезала родственника ножомВ Краснодаре местная жительница зарезала родственника ножомФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел 3 апреля. Мужчина с сожительницей были дома на 3-ей Первомайской улице в садовом товариществе «Краснодаргорстрой», когда к ним пришла родственница.

С гостьей у молодого человека возник конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры девушка ударила в область грудной клетки парня, убив его, после чего ушла из дома. Сожительница погибшего вызвала правоохранителей и скорую.

- За убийство на 21-летнюю местную жительницу завели уголовное дело. Она находится под стражей. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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