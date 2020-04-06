Глава Кубани Вениамин Кондратьев проведет совещание по оказанию поддержки бизнесу и населению

6 Апр 2020 2020-04-06T11:41:59+03:00

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Глава Кубани Вениамин Кондратьев проведет совещание по оказанию экономической поддержки бизнесу и населению на период карантина. Мероприятие покажут в прямом эфире в 13:30 на телеканале «Кубань 24», а также онлайн на официальном канале губернатора и на страничке мэрии региона.

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В понедельник, 6 апреля, примут комплексный план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории региона на время карантина.

- Губернатор расскажет об основных мерах поддержки для субъектов МСП, чья деятельность пострадала из-за распространения инфекции. Внимание уделят и вопросам оказания помощи незащищенным категориям населения, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля. Об этом в своем телеобращении заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Также в Краснодаре продолжается выдача пропусков для тех, кто занят в жизненно важных отраслях. По краю можно перемещаться с красным пропуском, а желтый дает право ездить в пригороды, а также в соседнюю Адыгею.

ИСТОЧНИК KP.RU