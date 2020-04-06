2020-04-06T11:41:59+03:00
Общество

Глава Кубани Вениамин Кондратьев проведет совещание по оказанию поддержки бизнесу и населению

Мероприятие покажут в прямом эфире 6 апреля в 13:30 [подкаст]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Глава Кубани Вениамин Кондратьев проведет совещание по оказанию экономической поддержки бизнесу и населению на период карантина. Мероприятие покажут в прямом эфире в 13:30 на телеканале «Кубань 24», а также онлайн на официальном канале губернатора и на страничке мэрии региона.

В Краснодарском крае еще 11 человек заболели коронавирусом

00:00
00:00

В понедельник, 6 апреля, примут комплексный план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории региона на время карантина.

- Губернатор расскажет об основных мерах поддержки для субъектов МСП, чья деятельность пострадала из-за распространения инфекции. Внимание уделят и вопросам оказания помощи незащищенным категориям населения, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, карантин в Краснодарском крае продлен до 12 апреля. Об этом в своем телеобращении заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Также в Краснодаре продолжается выдача пропусков для тех, кто занят в жизненно важных отраслях. По краю можно перемещаться с красным пропуском, а желтый дает право ездить в пригороды, а также в соседнюю Адыгею.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Молиться дома». Епископ Сочинский и Туапсинский обратился к прихожанам
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
На Кубани двух малолеток подозревают в кражах валюты со взломом
Клиент ВТБ стал двухмиллионным обладателем ИИС в России
За последние сутки в Сочи въехало вчетверо меньше людей, чем покинуло курорт
«Не вам в моей душе копаться»: в лесу под Новороссийском в палатке нашли мертвого мужчину
Жители Кубани смогут проконсультироваться с доктором, не выходя из дома
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Самоизоляция с умом
На Кубани предупредили о шквальном ветре
В Сочи число обращений горожан на «горячую линию» мэрии снизилось почти вдвое
Вениамин Кондратьев об отмене карантина с 12 апреля: Транспорт продолжить работать в спецрежиме
Выплата для малоимущих в Краснодаре 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить