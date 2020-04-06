В Приморско-Ахтарском районе местные жители незаконно порыбачили

6 Апр 2020 2020-04-06T11:43:32+03:00

Они причинили ущерб водным биологическим ресурсам на 163 тысячи рублей

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Сотрудники полиции по Приморско-Ахтарскому находились на маршруте патрулирования. Они увидели на берегу реки Бейсуг двоих мужчин, которые вылавливали рыбу запрещенными снастями.

- Их задержали. У местных жителей в возрасте 40 и 60 лет нашли более 160 рыб породы тарань. Сумма ущерба составила 163 тысячи рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Их могут посадить в тюрьмы на два года.

Напомним, в Сочи бросившая детей мать стала фигурантом уголовного дела. В отношении 38-летней приезжей из Новосибирска возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU