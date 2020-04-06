В Кавказском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки
Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 апреля в 20:40. Оно случилось на автодороге Кропоткин – Лосево – Степной.
- По предварительным данным, 53-летний водитель за рулем автомобиля марки «Опель» выехал на встречку, где столкнулся с машиной «ВАЗ 21213», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате дорожно-транспортного происшествия 49-летний водитель «ВАЗ 21213» погиб, а мужчина из «Опеля» и 31-летний пассажир получили травмы.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.
Напомним, в отношении жительницы Кубани возбудили уголовное дело за пьяную езду. Женщину неоднократно останавливали сотрудники ДПС в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU