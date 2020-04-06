2020-04-06T12:19:25+03:00
Происшествия

Синяк на ухе, ссадина на щеке: на Кубани полуторогодовалая малышка упала с дивана

Многодетная семья состоит на учете в ОПДН
Виталий КАРНАУХ
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Перед началом учебного года местные ветераны МВД собрали семью Дубниковых к школе. Фото: "Белоглинские вести".Перед началом учебного года местные ветераны МВД собрали семью Дубниковых к школе. Фото: "Белоглинские вести".
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Семья Дубниковых (фамилия изменена – авт.), в которой пятеро детей, живет в поселке Западном, что недалеко от Белой Глины, всего пару лет. Наследников много – старшая дочь учится в 9 классе, есть ребята и помладше – первоклассница и детсадовцы. Перед началом учебного года большому семейству помогли закупиться школьными принадлежностями ветераны МВД Белоглинского района.

В один из будних прошедших дней их посетила инспектор ОПДН, так как Дубниковы состоят на профилактическом учете. Взор правоохранителя сразу пал на полуторогодовалую дочку Ангелину (имя изменено – авт.). На правой щеке у малышки была большая ссадина, а на левом ушке – гематома.

- 36-летняя мать объяснила инспектору, что утром, за день до ее приезда, дочка играла на диване и при неосторожном движении упала с него, получив телесные повреждения, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Инспектор подала рапорт об увиденном в местный ОМВД, ей поручено разобраться в произошедшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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