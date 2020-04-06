На памятник военной истории в Новороссийске нанесли более 1500 имен погибших бойцов

6 Апр 2020 2020-04-06T12:48:40+03:00

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Во время войны вся территория Мысхако была составной частью плацдарма «Малая земля». В селе располагалось несколько госпиталей. Сюда на лечение отправляли раненых бойцов.

- Теперь там находится самая большая братская могила, на которой был установлен небольшой обелиск. В 1962 году здесь поставили памятник. Из полного списка захороненных было увековечено только 44 фамилии, - отметили в администрации Краснодарского края.

В этом году отремонтировали комплекс в Мысхако. Это сделали в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы». Здесь установили 16 обелисков и нанесли на них 1586 имен солдат.

Всего же в братской могиле захоронены более 4200 бойцов ВОВ. Ежегодно цифра увеличивается благодаря архивно-поисковым работам, которые проводит новороссийский исторический музей-заповедник.

ИСТОЧНИК KP.RU