Коронавирус в Краснодарском крае: Городскую больницу в Горячем Ключе сделают госпиталем
Руководство городской больницы в Горячем Ключе объявило, что с 7 апреля, они не будут принимать пациентов с общими диагнозами. По приказу минздрава Краснодарского края, ЦРБ перепрофилируют в госпиталь.
- Уважаемые жители, теперь мы будем принимать в своих стенах только пациентов с подозрениями на коронавирусную инфекцию. Мы становимся межрайонным госпиталем узкой направленности, - пояснил жителем города главврач больницы Виктор Дегтярев.
Пациентов с общими жалобами распределят между ККБ№1, хирургией и гинекологией в Белореченске, а травмированные и инфекционные поедут в Северскую районную больницу. Детей и терапевтических больных отправят в Апшеронск. Беременные - в краснодарский роддом №4.
Напомним, ранее в минздраве сообщили о решении превратить в госпиталь краснодарскую инфекционку. Теперь больница работает исключительно с пациентами, у кого обнаружен или подозревается коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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