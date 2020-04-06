2020-04-06T12:22:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае: Городскую больницу в Горячем Ключе сделают госпиталем

Некоронавирусных больных отправят к клиники Краснодара и края
Евгения ОСТРАЯ
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Пациентов отправят в другие клиники краяПациентов отправят в другие клиники края
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Руководство городской больницы в Горячем Ключе объявило, что с 7 апреля, они не будут принимать пациентов с общими диагнозами. По приказу минздрава Краснодарского края, ЦРБ перепрофилируют в госпиталь.

- Уважаемые жители, теперь мы будем принимать в своих стенах только пациентов с подозрениями на коронавирусную инфекцию. Мы становимся межрайонным госпиталем узкой направленности, - пояснил жителем города главврач больницы Виктор Дегтярев.

Пациентов с общими жалобами распределят между ККБ№1, хирургией и гинекологией в Белореченске, а травмированные и инфекционные поедут в Северскую районную больницу. Детей и терапевтических больных отправят в Апшеронск. Беременные - в краснодарский роддом №4.

Напомним, ранее в минздраве сообщили о решении превратить в госпиталь краснодарскую инфекционку. Теперь больница работает исключительно с пациентами, у кого обнаружен или подозревается коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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