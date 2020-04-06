2020-04-06T12:31:14+03:00
Происшествия

В Геленджике мужчина украл два велосипеда

Его вычислили по записям камер видеонаблюдения
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике мужчина украл два велосипедаВ Геленджике мужчина украл два велосипедаФото: Архив "КП"
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В Геленджике местная жительница оставила на лестничной клетке многоэтажного дома два велосипеда. Через некоторое время она не обнаружила их на месте. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

На место ЧП женщина вызвала сотрудников полиции. Они изучили записи камер видеонаблюдения, опросили очевидцев, составили ориентировки на похищенные велосипеды. Вскоре задержали 19-летнего молодого человека.

- Выяснилось, что злоумышленник вынес из подъезда велосипед и уехал на нем, а через некоторое время таким же образом похитил второй транспорт, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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