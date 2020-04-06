В Геленджике мужчина украл два велосипеда

6 Апр 2020 2020-04-06T12:31:14+03:00

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В Геленджике местная жительница оставила на лестничной клетке многоэтажного дома два велосипеда. Через некоторое время она не обнаружила их на месте. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

На место ЧП женщина вызвала сотрудников полиции. Они изучили записи камер видеонаблюдения, опросили очевидцев, составили ориентировки на похищенные велосипеды. Вскоре задержали 19-летнего молодого человека.

- Выяснилось, что злоумышленник вынес из подъезда велосипед и уехал на нем, а через некоторое время таким же образом похитил второй транспорт, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU