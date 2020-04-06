6 Апр 2020 2020-04-06T12:43:09+03:00

В Крымском районе произошел пожар в частном доме Фото: Архив "КП"

Пострадавших и погибших в ЧП нет

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Инцидент произошел в Крымском районе в станице Варениковской на улице Луначарского. В 10:23 сообщение о пожаре поступило диспетчеру «01».

В 10:29 на месте ЧП были уже сотрудники первого подразделения. Они установили, что горит кровля частного жилого дома на площади 220 квадратных метров.

- От МЧС в тушении было задействовано 4 единицы техники и 14 человек личного состава, подано 3 ствола «Курс 8» и 1 ствол «Б», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 10:39 возгорание локализовали, в 11:35 - ликвидировали. Пострадавших и погибших в пожаре нет.

Напомним, в Кавказском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки. Один человека погиб, два пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU