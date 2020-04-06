Спасатели в Сочи эвакуировали пострадавшего в ДТП на горной трассе
Оперативному дежурному Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи поступило сообщение, что на горе Пикет, на сложном и крутом участке местной проселочной дороги по направлению в сторону микрорайона Мацеста, перевернулся автомобиль с людьми.
В сообщении также говорилось , что один человек при этом травмирован, и требуется срочная эвакуация.
Спасатели при помощи альпинистского снаряжения и носилок транспортировали пострадавшего 29-летнего жителя Сочи к дороге.
- На автомобиле повышенной проходимости пострадавшего доставили к машине «Скорой помощи»,- говорится в сообщении ЮРПСО.
ИСТОЧНИК KP.RU