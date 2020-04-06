Спасатели в Сочи эвакуировали пострадавшего в ДТП на горной трассе

6 Апр 2020 2020-04-06T12:50:49+03:00

Для этого пришлось использовать альпинистское снаряжение

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Оперативному дежурному Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи поступило сообщение, что на горе Пикет, на сложном и крутом участке местной проселочной дороги по направлению в сторону микрорайона Мацеста, перевернулся автомобиль с людьми.

В сообщении также говорилось , что один человек при этом травмирован, и требуется срочная эвакуация.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения и носилок транспортировали пострадавшего 29-летнего жителя Сочи к дороге.

- На автомобиле повышенной проходимости пострадавшего доставили к машине «Скорой помощи»,- говорится в сообщении ЮРПСО.

ИСТОЧНИК KP.RU