6 Апр 2020 2020-04-06T13:07:50+03:00

В Новороссийске руководитель организации выписал себе премий на 124 тысячи рублей Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Новороссийске руководитель городской организации незаконно присвоил около 124 тысяч рублей. Это он сделал при распоряжении имуществом и деньгами, которые находились на балансе и банковских счетах предприятия.

- Выяснилось, что мужчина издал документы внутреннего обращения. По ним он выписывал себе премии в размере 30 процентов от оклада ежемесячно. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На основании собранных следствием доказательств противоправной деятельности мужчине предъявлено обвинение. За присвоение ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Геленджике мужчина украл два велосипеда. Его вычислили по записям камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU