В Новороссийске руководитель организации выписал себе премий на 124 тысячи рублей
В Новороссийске руководитель городской организации незаконно присвоил около 124 тысяч рублей. Это он сделал при распоряжении имуществом и деньгами, которые находились на балансе и банковских счетах предприятия.
- Выяснилось, что мужчина издал документы внутреннего обращения. По ним он выписывал себе премии в размере 30 процентов от оклада ежемесячно. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
На основании собранных следствием доказательств противоправной деятельности мужчине предъявлено обвинение. За присвоение ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, в Геленджике мужчина украл два велосипеда. Его вычислили по записям камер видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU