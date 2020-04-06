2020-04-06T13:07:50+03:00
Происшествия

В Новороссийске руководитель организации выписал себе премий на 124 тысячи рублей

Деньгами он распорядился по своему усмотрению
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске руководитель организации выписал себе премий на 124 тысячи рублейВ Новороссийске руководитель организации выписал себе премий на 124 тысячи рублейФото: Архив "КП"
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В Новороссийске руководитель городской организации незаконно присвоил около 124 тысяч рублей. Это он сделал при распоряжении имуществом и деньгами, которые находились на балансе и банковских счетах предприятия.

- Выяснилось, что мужчина издал документы внутреннего обращения. По ним он выписывал себе премии в размере 30 процентов от оклада ежемесячно. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На основании собранных следствием доказательств противоправной деятельности мужчине предъявлено обвинение. За присвоение ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Геленджике мужчина украл два велосипеда. Его вычислили по записям камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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