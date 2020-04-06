Вернулась из Шри-Ланки и заболела ОРВИ: на Кубани беременная молодая женщина обратилась в больницу спустя три дня после приезда

6 Апр 2020 2020-04-06T13:15:00+03:00

Ее положили в инфекционку и взяли анализы

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На 9 месяце беременности 31-летняя жительница Новороссийска Александра Офицерская (имя и фамилия изменены – авт.) решила побывать на Шри-Ланке. Правда, о том, что сейчас в мире пандемия коронавируса, почему-то не подумала.

Несколько дней назад она вернулась в Новороссийск, летела через арабский Дубай. Чувствовала себя не очень хорошо, но за медицинской помощью обратилась только спустя три дня.

- В поликлинику Новороссийска обратилась женщина, работающая в Пенсионном фонде. Медики диагностировали у нее ОРВИ. В связи с тем, что она была за границей, ее госпитализировали в новороссийскую инфекционку, - рассказали «КП»-Кубань» в правоохранительных органах региона.

У Александры взяли необходимые анализы для проведения исследования. Как удалось узнать «Комсомолке» из собственных источников, наличие коронавируса у беременной пациентки не подтвердилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU