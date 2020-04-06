2020-04-06T13:28:41+03:00
Общество

На центральной трассе Сочи опрокинулся тяжелый автокран

Машина была задействована на ремонте дороги
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ВК "ЧП Сочи"Фото ВК "ЧП Сочи"
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В первой половине дня 6 апреля в Сочи .на Курортном проспекте , в районе остановки «Зеленая роща», проезжающие автомобилисты смогли запечатлеть завалившийся набок огромный автокран, занятый на ремонтных работах на участке трассы.

Пока неизвестно, что именно стало причиной инцидента. Для того чтобы вернуть огромную машину на колеса, потребовалась помощь другого автокрана.

- Крановщик в результате происшествия не пострадал,- сообщают очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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