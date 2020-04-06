На центральной трассе Сочи опрокинулся тяжелый автокран

6 Апр 2020 2020-04-06T13:28:41+03:00

Машина была задействована на ремонте дороги

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В первой половине дня 6 апреля в Сочи .на Курортном проспекте , в районе остановки «Зеленая роща», проезжающие автомобилисты смогли запечатлеть завалившийся набок огромный автокран, занятый на ремонтных работах на участке трассы.

Пока неизвестно, что именно стало причиной инцидента. Для того чтобы вернуть огромную машину на колеса, потребовалась помощь другого автокрана.

- Крановщик в результате происшествия не пострадал,- сообщают очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU