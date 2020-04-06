На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности
В Краснодарском крае 6-8 апреля местами в юго-западных и северо-восточных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Вероятность возникновения ЧС прогнозируется в Кущевском, Тихорецком районах, а также в Горячем Ключе.
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности. В лесах запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы, разводить костер необходимо на открытых площадках, заметив возгорание, нужно сообщить об этом в пожарную охрану.
Также в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):
- «101» - единый номер пожарных и спасателей;
- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, в Крымском районе произошел пожар в частном доме. Пострадавших и погибших в ЧП нет.
ИСТОЧНИК KP.RU