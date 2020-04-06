На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности

6 Апр 2020 2020-04-06T13:29:09+03:00

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В Краснодарском крае 6-8 апреля местами в юго-западных и северо-восточных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Вероятность возникновения ЧС прогнозируется в Кущевском, Тихорецком районах, а также в Горячем Ключе.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности. В лесах запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы, разводить костер необходимо на открытых площадках, заметив возгорание, нужно сообщить об этом в пожарную охрану.

Также в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «101» - единый номер пожарных и спасателей;

- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Крымском районе произошел пожар в частном доме. Пострадавших и погибших в ЧП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU