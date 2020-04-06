2020-04-06T13:29:09+03:00
Происшествия

На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности

Необходимо соблюдать меры безопасности
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасностиНа Кубани объявили экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасностиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае 6-8 апреля местами в юго-западных и северо-восточных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Вероятность возникновения ЧС прогнозируется в Кущевском, Тихорецком районах, а также в Горячем Ключе.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности. В лесах запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы, разводить костер необходимо на открытых площадках, заметив возгорание, нужно сообщить об этом в пожарную охрану.

Также в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- «101» - единый номер пожарных и спасателей;

- 8(861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Крымском районе произошел пожар в частном доме. Пострадавших и погибших в ЧП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Молиться дома». Епископ Сочинский и Туапсинский обратился к прихожанам
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
На Кубани двух малолеток подозревают в кражах валюты со взломом
Клиент ВТБ стал двухмиллионным обладателем ИИС в России
За последние сутки в Сочи въехало вчетверо меньше людей, чем покинуло курорт
«Не вам в моей душе копаться»: в лесу под Новороссийском в палатке нашли мертвого мужчину
Жители Кубани смогут проконсультироваться с доктором, не выходя из дома
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Самоизоляция с умом
На Кубани предупредили о шквальном ветре
В Сочи число обращений горожан на «горячую линию» мэрии снизилось почти вдвое
Вениамин Кондратьев об отмене карантина с 12 апреля: Транспорт продолжить работать в спецрежиме
Выплата для малоимущих в Краснодаре 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить