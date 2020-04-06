2020-04-06T13:48:37+03:00
Общество

На Кубани депутаты обсудили подготовку к очередной сессии ЗСК

Он пройдет в обычном режиме, так как дистанционный формат пока не предусмотрен
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ЗСКФото: пресс-служба ЗСК
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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел 6 апреля еженедельное планерное совещание. На мероприятии обсудили подготовку к очередной сессии, которая намечена на 22 апреля текущего года. Депутаты обсудили вопросы, которые планируется вынести на пленарное заседание.

- Очередная сессия пройдет в обычном режиме, так как дистанционный формат пока не предусмотрен. Депутаты соберутся в большом зале ЗСК, - сообщили в пресс-службе ЗСК.

- Исключение будет сделано только для парламентариев старшего возраста и тех, кто имеет ограничения по физическому состоянию. В любом случае, кворум будет обеспечен, – отметил Юрий Бурлачко.

На повестке около 30 вопросов. Ближе к дате проведения сессии их перечень будет увеличиваться. Так, готовится проект закона о ежемесячной выплате на детей от 3 до 7 лет. Также рассмотрят внесение поправок в краевой закон о наделении органов местного самоуправления отдельными госполномочиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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