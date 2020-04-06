Выплата для малоимущих в Краснодаре 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить
В Краснодарском крае карантин в связи с угрозой коронавируса продлен до 12 апреля. В связи с тем, что многие жители Кубани оказались в трудной жизненной ситуации, власти региона предусмотрели меры их поддержки.
- По 5 тысяч рублей необходимо выплатить каждой малоимущей семье, многодетные малоимущие семьи по 10 тысяч рублей должны получить и иные категории. Выплаты уже со следующей недели должны начаться, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Выплаты начнутся уже на этой неделе, с 6 по 12 апреля.
Совещание по оказанию экономической поддержки бизнесу и населению на период карантина..
- Идти в администрации, соцзащиты не придется. В органах местного самоуправления есть списки всех нуждающихся в выплатах. Она будет доставлена на дом, - пояснил вице-губернатор Игорь Галась.
Кроме того, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, будут доставляться продуктовые наборы.
Принято решение сохранить проездные, купленные жителями на апрель. Если этим проездным не успели воспользоваться, он будет действителен в мае.
ИСТОЧНИК KP.RU
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