В Сочи число обращений горожан на «горячую линию» мэрии снизилось почти вдвое

6 Апр 2020 2020-04-06T15:51:08+03:00

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В мэрии Сочи отмечают что количество звонков с вопросами от граждан на «горячую линию» по номеру +78622660613 в последние дни снизилось почти вдвое - 5,5 тысяч звонков против почти 10 тысяч в день в начале работы в карантинных условиях. В оперативном штабе это связывают с ростом информированности людей.

- Мы усилили операторов ЕДДС сотрудниками администрации – представителями профильных ведомств. И теперь граждане более оперативно получают развернутый ответ на любой вопрос, касающийся ограничений в связи с карантином, - рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации г. Сочи Вадим Снегирёв.

Сейчас на линии работает около 30-ти операторов. В ситуационном центре также ведется наблюдение за городскими улицами с помощью камер, подключённых к системе «Безопасный город». Таких видеокамер насчитывается более 2000 по всему курорту.

ИСТОЧНИК KP.RU