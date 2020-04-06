2020-04-06T15:51:08+03:00
Общество

В Сочи число обращений горожан на «горячую линию» мэрии снизилось почти вдвое

В администрации объясняют это эффективным информированием людей
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото пресс-службы мэрии СочиФото пресс-службы мэрии Сочи
Изменить размер текста:

В мэрии Сочи отмечают что количество звонков с вопросами от граждан на «горячую линию» по номеру +78622660613 в последние дни снизилось почти вдвое - 5,5 тысяч звонков против почти 10 тысяч в день в начале работы в карантинных условиях. В оперативном штабе это связывают с ростом информированности людей.

- Мы усилили операторов ЕДДС сотрудниками администрации – представителями профильных ведомств. И теперь граждане более оперативно получают развернутый ответ на любой вопрос, касающийся ограничений в связи с карантином, - рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации г. Сочи Вадим Снегирёв.

Сейчас на линии работает около 30-ти операторов. В ситуационном центре также ведется наблюдение за городскими улицами с помощью камер, подключённых к системе «Безопасный город». Таких видеокамер насчитывается более 2000 по всему курорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Молиться дома». Епископ Сочинский и Туапсинский обратился к прихожанам
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
На Кубани двух малолеток подозревают в кражах валюты со взломом
Клиент ВТБ стал двухмиллионным обладателем ИИС в России
За последние сутки в Сочи въехало вчетверо меньше людей, чем покинуло курорт
«Не вам в моей душе копаться»: в лесу под Новороссийском в палатке нашли мертвого мужчину
Жители Кубани смогут проконсультироваться с доктором, не выходя из дома
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Самоизоляция с умом
На Кубани предупредили о шквальном ветре
В Сочи число обращений горожан на «горячую линию» мэрии снизилось почти вдвое
Вениамин Кондратьев об отмене карантина с 12 апреля: Транспорт продолжить работать в спецрежиме
Выплата для малоимущих в Краснодаре 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить