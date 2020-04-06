На Кубани предупредили о шквальном ветре

6 Апр 2020 2020-04-06T15:22:01+03:00

Порывы его будут достигать 25 метров в секунду

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В Краснодарском крае спасатели предупредили об усилении ветра 6-7 апреля. В населенных пунктах на побережье Черного моря ожидаются порывы до 25-28 метров в секунду.

-Есть вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Абинском, Апшеронском, Крымском, Северском, Славянском, Темрюкском, Туапсинском районах. А также в Анапе, Геленджике и Новороссийске, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В этих населенных пунктах возможны повреждения построек, крыш, повреждение линий электропередач.

Осложняется ситуация еще и тем, что в крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Любая безобидная искра в этом случае может превратиться в неконтролируемое пламя.

В связи с эти в МЧС просят соблюдать все меры предосторожности. И постараться не находиться на улице в такую погоду. Тем более, что на Кубани до 12 апреля объявлен карантин из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU