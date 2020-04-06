На Кубани предупредили о шквальном ветре
В Краснодарском крае спасатели предупредили об усилении ветра 6-7 апреля. В населенных пунктах на побережье Черного моря ожидаются порывы до 25-28 метров в секунду.
-Есть вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Абинском, Апшеронском, Крымском, Северском, Славянском, Темрюкском, Туапсинском районах. А также в Анапе, Геленджике и Новороссийске, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В этих населенных пунктах возможны повреждения построек, крыш, повреждение линий электропередач.
Осложняется ситуация еще и тем, что в крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Любая безобидная искра в этом случае может превратиться в неконтролируемое пламя.
В связи с эти в МЧС просят соблюдать все меры предосторожности. И постараться не находиться на улице в такую погоду. Тем более, что на Кубани до 12 апреля объявлен карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU