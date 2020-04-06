2020-04-06T15:22:01+03:00
Происшествия

На Кубани предупредили о шквальном ветре

Порывы его будут достигать 25 метров в секунду
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краюФото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае спасатели предупредили об усилении ветра 6-7 апреля. В населенных пунктах на побережье Черного моря ожидаются порывы до 25-28 метров в секунду.

-Есть вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Абинском, Апшеронском, Крымском, Северском, Славянском, Темрюкском, Туапсинском районах. А также в Анапе, Геленджике и Новороссийске, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В этих населенных пунктах возможны повреждения построек, крыш, повреждение линий электропередач.

Осложняется ситуация еще и тем, что в крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Любая безобидная искра в этом случае может превратиться в неконтролируемое пламя.

В связи с эти в МЧС просят соблюдать все меры предосторожности. И постараться не находиться на улице в такую погоду. Тем более, что на Кубани до 12 апреля объявлен карантин из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Молиться дома». Епископ Сочинский и Туапсинский обратился к прихожанам
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель
На Кубани двух малолеток подозревают в кражах валюты со взломом
Клиент ВТБ стал двухмиллионным обладателем ИИС в России
За последние сутки в Сочи въехало вчетверо меньше людей, чем покинуло курорт
«Не вам в моей душе копаться»: в лесу под Новороссийском в палатке нашли мертвого мужчину
Жители Кубани смогут проконсультироваться с доктором, не выходя из дома
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года
Самоизоляция с умом
На Кубани предупредили о шквальном ветре
В Сочи число обращений горожан на «горячую линию» мэрии снизилось почти вдвое
Вениамин Кондратьев об отмене карантина с 12 апреля: Транспорт продолжить работать в спецрежиме
Выплата для малоимущих в Краснодаре 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить