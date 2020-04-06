«Не вам в моей душе копаться»: в лесу под Новороссийском в палатке нашли мертвого мужчину

6 Апр 2020 2020-04-06T16:25:11+03:00

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Почти в километре от улицы Анапское шоссе, что в Новороссийске, обнаружено безжизненное тело мужчины предпенсионного возраста. Об этом в полицию сообщил его друг, с которым они жили в палатке. Оба – без определенного места жительства.

- От оперативного дежурного УВД Новороссийска в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении трупа, - пояснил «КП»-Кубань» старший следователь-криминалист по Краснодарскому краю Эдуард Плотников.

Как позже стало известно, умер мужчина собственной смертью прямо в палатке, документов не имел. Следов насилия на его теле следователи не обнаружили. По предварительной информации, причиной послужила болезнь – гнойный перикардит и левожелудочная недостаточность.

- Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам будет известна точная причина смерти мужчины, - заключил Эдуард Плотников, отмечая, что на теле находятся множественные татуировки, одна из которых гласит: «Не вам в моей душе копаться».

На теле погибшего было множество татуировок. Фото: Эдуард Плотников.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что в Новороссийске беременную молодую девушку положили в инфекционку с ОРВИ. До этого она была за границей.

ИСТОЧНИК KP.RU