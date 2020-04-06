2020-04-06T16:17:56+03:00
Общество

Жители Кубани смогут проконсультироваться с доктором, не выходя из дома

МТС и сеть федеральных клиник открыли бесплатный доступ к онлайн-консультациям с врачами
Иван Егоров
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МТС и одна из ведущих в России частных федеральных сетей медицинских клиник объявили о запуске телемедицинского сервиса SmartMed. Срочные онлайн-консультации дежурных терапевтов и педиатров до 30 апреля 2020 года будут доступны бесплатно без ограничений всем жителям России.

Воспользоваться сервисом смогут абоненты любых операторов связи из любой точки страны. Бесплатно проконсультироваться с терапевтами и педиатрами сети клиник МЕДСИ через приложение SmartMed для iOS или Android или на сайте smartmed.pro. При этом количество срочных онлайн-консультаций не ограничено. Для связи с врачом не потребуется вводить промокод или совершать каких-то дополнительных действий. Пользователю нужно просто установить приложение или войти на сайт, зарегистрироваться и выбрать сервис «Онлайн-консультация», а затем «Дежурный терапевт». Для получения консультации по поводу детского здоровья, при регистрации ребенка родителям нужно выбрать опцию «Дежурный педиатр».

Напомним, сервис SmartMed действует с 2018 года. Для срочных онлайн-консультаций в сервисе работают дежурный терапевт и педиатр. Плановые онлайн-приемы проводят врачи более 15 специальностей, в том числе кардиологи, пульмонологи и неврологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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