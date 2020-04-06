2020-04-06T17:04:55+03:00
Происшествия

На Кубани двух малолеток подозревают в кражах валюты со взломом

Они украли 31 тысячу рублей
Ева МУР@kp_kuban
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное дело
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Двух подростков подозревают в воровстве из соседских домов в Темрюкском районе Кубани. По версии следствия, двое школьников 16 и 17 лет влезли к жительницы станицы Ахтанизовской, а до этого в квартиру в поселке пересыпь.

- Оба преступления были совершены с разницей в несколько дней, 11 и 26 января, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Оба раза в дома они влезли через окно.

Добычей подростков стали 31 тысяча рублей.

- Из второй квартиры они унесли 1,1 тысячу долларов США, - пояснили в ведомстве. - Вытащили из сумки хозяйки.

Следователи возбудили уголовное дело. Ведется расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сочинку, гулявшую с собакой в минувшие выходные, 4 апреля, наказали за нарушение карантина на 15 тысяч рублей. Девушка намерена обжаловать решение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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