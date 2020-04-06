За последние сутки в Сочи въехало вчетверо меньше людей, чем покинуло курорт
Благодаря принятым ограничительным мерам против распространения коронавирусной инфекции, Сочи активно покидают туристы.
- За последние сутки в город авиационным и железнодорожным транспортом прибыло около 700 человек, выехало из Сочи более 2800 человек,- отметил глава курорта Алексей Копайгородский в ходе совещания главы региона Вениамина Кондратьева с руководителями муниципальных образований края.
Такие оценки ситуации прозвучали на фоне сообщения губернатора о том,что въездной транспортный поток в регион удалось существенно уменьшить,и это дает возможность снять часть существующих ограничений после 12 апреля.
В частности, речь идет о возможном возобновлении свободного перемещения траспорта внутри муниципалитетов.
ИСТОЧНИК KP.RU