За последние сутки в Сочи въехало вчетверо меньше людей, чем покинуло курорт

6 Апр 2020 2020-04-06T16:37:51+03:00

Туристов в Сочи почти не осталось

Изменить размер текста: A A

Благодаря принятым ограничительным мерам против распространения коронавирусной инфекции, Сочи активно покидают туристы.

- За последние сутки в город авиационным и железнодорожным транспортом прибыло около 700 человек, выехало из Сочи более 2800 человек,- отметил глава курорта Алексей Копайгородский в ходе совещания главы региона Вениамина Кондратьева с руководителями муниципальных образований края.

Такие оценки ситуации прозвучали на фоне сообщения губернатора о том,что въездной транспортный поток в регион удалось существенно уменьшить,и это дает возможность снять часть существующих ограничений после 12 апреля.

В частности, речь идет о возможном возобновлении свободного перемещения траспорта внутри муниципалитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU