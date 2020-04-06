2020-04-06T17:16:46+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель

Банк УРАЛСИБ отменил взимание минимальной фиксированной ставки за апрель 2020 г. по действующим договорам торгового эквайринга для всех клиентов малого бизнеса
Иван Егоров
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Фолто: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фолто: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Решение было принято в целях поддержки клиентов банка, столкнувшихся со снижением клиентского потока из-за карантина.

Отмена минимальной фиксированной ставки по торговому эквайрингу - очередная мера в рамках комплексной программы банка УРАЛСИБ по поддержке клиентов сегмента малого бизнеса. Так, например, специально для своих клиентов банк разработал упрощенный процесс оформления кредитных каникул. Воспользоваться ими может предприниматель - заемщик банка в сегменте малого бизнеса любой отрасли. Условия по кредитным каникулам предусматривают возможность отсрочки до 9 месяцев - как по основному долгу, так и по основному долгу с процентами, в том числе с возможным увеличением срока кредитования.

Также Банк УРАЛСИБ расширяет возможности удаленных сервисов для клиентов малого бизнеса. Новая система дистанционного обслуживания РКО позволяет проводить платежи без посещения офиса, в любой момент получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, размещать временно свободные средства на онлайн-депозиты сроком от 1 дня с повышенной процентной ставкой, а также существенно экономить на стоимости обслуживания счета и проведении платежей.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии для бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - 8 (800)-700-77-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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