2020-04-06T17:27:25+03:00
Общество

«Молиться дома». Епископ Сочинский и Туапсинский обратился к прихожанам

Великопостные богослужения проходят в храмах курорта без паствы
Юлия БАРАНОВА
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Фото с сайта http://sochi-eparhia.ru/biografiya/Фото с сайта http://sochi-eparhia.ru/biografiya/
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Епископ Сочинский Туапсинский Герман 6 апреля выступил с обращением к прихожанам.

Он отметил, что за всю свою историю человечество неоднократно сталкивалось со страшными болезнями: чума, холера, оспа, «испанка». В старину людей не лечили, их изолировали и ждали, когда болезнь отступит.

- Нынешняя вспышка коронавирусной инфекции изменила привычный уклад жизни, мы сейчас не можем спокойно выходить из своих домов, общаться, приходить в храм, хотя церкви открыты, - отметил владыка.

Он обратил внимание, что в связи с усилением эпидемиологической безопасности и строгостью государственных и региональных карантинных мер священноначалие в лице Святейшего Патриарха Кирилла и Митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора благословила верующих молиться дома.

- Это вынужденная, временная и исключительная мера. В то же время святейший патриарх призывает архипастырей и пастырей продолжать ревностно совершать богослужения даже в отсутствии паствы, - подчеркнул епископ.

По его словам, в сочинской епархии священнослужители усиленно возносят молитвы об избавлении от распространения коронавирусной инфекции.

- Болезнь обязательно отступит, а пока Великий пост продолжается, будем молиться каждый на своем месте. Главное в этих условиях избежать церковного разобщения, - заключил владыка.

Как сообщалось ранее, над Сочи провели воздушный крестный ход, во время которого священники молились об избавлении курорта от вредоносного поветрия – коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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