2-летний мальчик умер, подавившись курагой

6 Апр 2020 2020-04-06T19:26:12+03:00

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Трагедия произошла в одной из подмосковных семей утром, 4 апреля. 2-летний малыш завтракал вместе с родителями в детском стульчике, как вдруг начал задыхаться и посинел. Дыхание ребенка перекрыл крошечный кусочек кураги, которым родители потчевали сына для повышения иммунитета.

Пока растерявшаяся мать звонила в скорую, отец мальчика начал реанимационные мероприятия самостоятельно, пишет kp.ru. В выехавшей на помощь бригаде скорой помощи попросили включить громкую связь и консультировали родителей.

Однако все, что предпринимали отец и мать не помогло спасти ребенка. Он умер до приезда медиков.

- Как позже пояснили врачи полицейским, кусочек кураги попал ребенку в разветвление бронхов, в связи с чем спасти его не представлялось возможным, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сейчас следователям по Одинцовскому району поручено провести проверку и выяснить все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU