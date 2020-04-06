Сотрудники гостиничного бизнеса, оставшиеся пока без работы, поработают в онлайн-компаниях

6 Апр 2020 2020-04-06T19:40:01+03:00

На Кубани их больше 50-ти

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Сотрудники гостиничного бизнеса, оставшиеся временно без работы из-за введенного карантина на курортах Краснодарского края, могут трудоустроиться онлайн. В Краснодарском крае действует 50 интернет-площадок.

- Часть работников туриндустрии заберет к себе интернет-торговля. Они создали специальный чат, чтобы все желающие могли оперативно отследить освободившиеся вакансии, - цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края слова главы регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Романа Куринного. - У этой сферы есть потребность в новых кадрах.

Кроме того, у сервисов доставки продуктов питания и прочих товаров есть спецпропуски, что позволит передвигаться по городу.

Чтобы получить доступ в чат, необходимо заполнить заявку и отправить на электронный адрес, указанный в шаблоне. Затем юрлицо подключат к сервису, где уже можно сообщать, кто из сотрудников готов на время переквалифицироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU