2020-04-06T20:04:09+03:00
Общество

На Кубани полевые работы идут несмотря на карантин

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев
Евгения ОСТРАЯ
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Карантин не нарушил планов аграриевКарантин не нарушил планов аграриев
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На Кубани в разгаре полевые работы. Несмотря на карантин, объявленный на территории региона до 12 апреля, аграрии полностью обеспечены горюче-смазочными материалами. Стратегическая отрасль свою деятельность не приостанавливала.

- Трактора и сельхозмашины не нуждаются в пропусках. Они работают круглосуточно, чтобы обеспечивать страну и регион продуктами питания. По темпам работ мы видим, что сбоев в них нет, - сообщил глава Кубани.

Напомним, сегодня на аппаратном совещании Вениамин Кондратьев рассказал, когда и в каком случае карантин на Кубани будет завершен. Это произойдет после 12 апреля, но только, если эпидобстановка будет благополучной. Правда, режим самоизоляции будет по-прежнему действовать на всей территории региона. Более того, все граждане, прилетающие в Краснодарский край из Москвы и Санкт-Петербурга, будут обязаны провести 14 дней на домашнем карантине во избежание распространения коронавируса в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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