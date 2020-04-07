2020-04-07T08:30:00+03:00
Общество

Из-за пандемии коронавируса призывников отправят по воинским частям не ранее 20 мая

Это необходимо для того, чтобы максимально обезопасить призыв от вируса
Александра ПОДУШКО
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Из-за пандемии коронавируса призывников отправят по воинским частям не ранее 20 маяИз-за пандемии коронавируса призывников отправят по воинским частям не ранее 20 маяФото: Александр КОЦ
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Во время весеннего призыва на военную службу в строй должны встать 135 тысяч новобранцев. Но сейчас из-за пандемии коронавируса почти все сотрудники комиссариатов ушли на удаленку.

Теперь сбор или уточнение необходимых данных проводится по телефону или по электронной почте. Таким образом, работа комиссариатов из-за нового вируса не останавливается.

- Главная задача, которая стоит сегодня перед нами, - не допустить возникновения и распространения коронавируса среди военнослужащих, - заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

- Также из-за пандемии призывников по частям будут отправлять не ранее 20 мая. Это необходимо для того, чтобы обезопасить парней от вируса. А после новобранцы пройдут 14-дневный карантин, - сообщает kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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