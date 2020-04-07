2020-04-07T09:10:43+03:00
Общество

В России введут временный мораторий на штрафы за неоплаченные ЖКУ

Он продлится до 1 января 2021 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что жителям России не отключат коммунальные услуги за долги, а также перестанут начислять пени за просрочку. Это продлится до 1 января 2021 года. Об этом стало известно на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое состоялось в понедельник, 6 апреля.

- Малообеспеченным семьям также не надо переоформлять субсидии на жилье. Тем, у кого срок истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 года, автоматически их продлят на полгода, - сообщает kp.ru.

Михаил Мишустин отметил, что в стране продолжат проводить плановые операции, которые были приостановлены. А для тех, кто не успел завершить переоформление полисов, продлят сроки их действия

Напомним, на территории Краснодарского края постановлением губернатора с 31 марта введен карантин. Жители могут покидать дома только в случае крайней необходимости, для передвижения на авто нужны спецпропуска. Ограничения будут действовать до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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