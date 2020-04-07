Надежду Бабкину госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T08:22:14+03:00

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По предварительным данным, у Надежды Бабкиной была выявлена пневмония, но она сдала анализ и на коронавирус. Артистка находится на лечении в частной клинике с 1 апреля, но известно об этом стало только 6 апреля.

- Близкие и знакомые певицы на звонки прессы не отвечают. Ее сын не берет трубку, также молчат и многочисленные помощники Бабкиной, - сообщает kp.ru.

Артистка не выходила в Интернет несколько дней. И вот недавно записала для подписчиков видеообращение. В нем она просила свою аудиторию сидеть дома, призывала немного отдохнуть от кафе.

Сама же Бабкина, скорее всего, нарушила режим самоизоляции. 19 апреля она отмечала 70-летие шумной толпой в ресторане. Тотальный карантин для лиц старше 65 лет тогда еще не ввели, однако тогда уже запретили собираться компаниями более 50 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU