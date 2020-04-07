Михаил Мишустин раскритиковал действия губернаторов, закрывших административные границы регионов

7 Апр 2020 2020-04-07T08:42:05+03:00

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Михаил Мишустин раскритиковал действия губернаторов, которые закрыли административные границы регионов. Премьер заявил, что подобные меры недопустимы.

Ранее президент Владимир Путин дал главам регионов дополнительные полномочия, чтобы они могли определить для своих территорий оптимальный режим ограничений из-за пандемии коронавируса. Но речи о закрытии регионов не шло.Он призвал губернаторов к адекватности.

- Премьер также сообщил, что с 6 апреля возобновятся авиарейсы, которыми будут доставлять домой оставшихся за рубежом жителей России. Чтобы вернуться домой, необходимо подать заявление на портале госуслуг, - сообщает kp.ru.

Но Мишустин отметил, что было много случаев, когда россияне оставляли заявки на вывозные рейсы, но на посадку не являлись. Премьер пояснил, что в соответствии с поданными заявлениями будут формироваться рейсы.

ИСТОЧНИК KP.RU