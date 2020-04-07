7 Апр 2020 2020-04-07T09:06:55+03:00

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В Краснодарском крае доноры могут сдать кровь без спецпропуска. Необходимо предварительно записаться на процедуру и получить смс-уведомление. Его можно предъявить по дороге в больницу, если такая необходимость возникнет.

- На обратном пути у донора будет при себе соответствующая справка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Служба крови во время карантина продолжает работу в обычном режиме при строжайшем соблюдении санитарно-гигиенических мер. Ведь больницы по-прежнему принимают тяжелых пациентов. В любое время пациенты жизненно нуждаются в компонентах донорской крови.

В Краснодаре доноров принимают ГБУЗ «Станция переливания крови», отделения в краевых больницах №1 и №2. Функционируют Армавирский, Белореченский, Ейский, Кореновский, Новороссийский и Сочинский филиалы СПК.

ИСТОЧНИК KP.RU