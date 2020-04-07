В Краснодарском крае доноры могут сдать кровь без спецпропуска
В Краснодарском крае доноры могут сдать кровь без спецпропуска. Необходимо предварительно записаться на процедуру и получить смс-уведомление. Его можно предъявить по дороге в больницу, если такая необходимость возникнет.
- На обратном пути у донора будет при себе соответствующая справка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Служба крови во время карантина продолжает работу в обычном режиме при строжайшем соблюдении санитарно-гигиенических мер. Ведь больницы по-прежнему принимают тяжелых пациентов. В любое время пациенты жизненно нуждаются в компонентах донорской крови.
В Краснодаре доноров принимают ГБУЗ «Станция переливания крови», отделения в краевых больницах №1 и №2. Функционируют Армавирский, Белореченский, Ейский, Кореновский, Новороссийский и Сочинский филиалы СПК.
ИСТОЧНИК KP.RU