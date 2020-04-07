2020-04-07T09:18:54+03:00
Происшествия

В Краснодаре застройщики украли 560 миллионов рублей у дольщиков

Они обманули 715 человек
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре застройщики украли 560 миллионов рублей у дольщиковВ Краснодаре застройщики украли 560 миллионов рублей у дольщиков
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В Краснодаре девять местных жителей в возрасте от 32 до 50 лет обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Мужчины занимали руководящие должности в ООО «Строительная компания «Проспектстрой». Также они были председателями жилищно-строительных кооперативов.

С 2014 по 2017 годы под предлогом возведения многоэтажек ЖСК «Меридиан», ЖСК «Южная Равнина», ЖСК «Горизонт», расположенных на территории поселка Краснодарского, они привлекали деньги граждан. Часть средств мужчины все же направляли на строительство объектов, но этого было недостаточно, чтобы их закончить.

- Злоумышленникам удалось обмануть 715 дольщиков на 563 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. На земельные участки и иную недвижимость, принадлежащую участникам преступной группы, наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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