В Сочи ликвидирован крупный лесной пожар

7 Апр 2020 2020-04-07T09:24:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Во второй половине дня накануне сочинским пожарным поступило сообщение о возгорании лесной подстилки в Лазаревском районе курорта, на территории Солох-Аульского участкового лесничества,

Пожар оказался весьма обширным-на площади около 3,5 гектара. Пламя из-за ветра быстро распространялось в разных направлениях, при этом в 3 километрах отсюда находится село Харцис 1.

Однако благодаря оперативности действий пожарных негативного развития событий удалось избежать.

К тушению пожара было привлечены 53 человека, 8 единиц техники, от МЧС - 16 человек и четыре единицы техники.

"В 17.26 локализация произошла пожара на площади в 3,5 гектара. В 17.40 ликвидация пожара", - говорится в сообщении ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU