В Краснодаре мужчина вынес технику из съемной квартиры

7 Апр 2020 2020-04-07T09:46:16+03:00

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В Краснодаре на улице 40 лет Победы местный житель сдал 38-летнему мужчине жилье. Накануне квартирант просрочил оплату, а владелец приехал, чтобы выяснить причины задержки. Краснодарец обнаружил, что из его квартиры пропали телевизоры и пылесос общей стоимостью более 44 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию. Злоумышленника задержали в Республике Адыгея. Он признался в содеянном и пояснил, что в течение месяца сдавал похищенное имущество в ломбард, а деньги тратил на личные нужды.

- В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU